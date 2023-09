Lecce e Napoli scenderanno in campo alle 15 per aprire la settima giornata del campionato di Serie A. Stasera l’Inter sfiderà la Salernitana in trasferta. Queste le formazioni ufficiali delle squadre che stanno per giocare.

LECCE – Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia.

L’articolo Serie A, Lecce-Napoli apre il settimo turno: le formazioni ufficiali proviene da Inter News 24.

