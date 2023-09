All’Arechi, Salernitana e Inter si affrontano nel match valido per la settima di campionato di Serie A 2023/2024.

Salernitana-Inter 0-0: sintesi e moviola

1′ – Calcio d’inizio.

6′ – Calhanoglu crossa da calcio piazzato: sul secondo palo Thuram di spalla devia verso la porta, Ochoa vola e dice di no, alzando sopra la traversa.

7′ – Tentativo in girata di Sanchez: palla alta sopra la traversa.

10′ – Altra palla gol per l’Inter: Sanchez in area serve Dumfries, conclusione potente e palla fuori non di molto.

Migliore in campo: a fine partita

Salernitana-Inter 0-0: risultato e tabellino

SALERNITANA (3-5-2): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 66 Lovato; 8 Bohinen, 99 Legowski, 7 Martegani, 20 Kastanos, 3 Bradaric; 21 Cabral, 10 Dia. All Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto, Sanchez, Thuram. All. Inzaghi

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG