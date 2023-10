Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Salernitana-Inter. Di seguito le sue parole.

«Oggi è una partita completamente diversa dalle altre. Oggi abbiamo bisogno soprattutto di avere una squadra concentrata e intensa, che riesce a rimanere in gara fino alla fine, che ha fortuna sugli episodi, perchè sicuramente sarà una squadra che ci metterà in difficoltà nell’ultimo terzo difensivo. Dobbiamo tornare a quello che ci ha distinto l’anno scorso, che è l’efficacia. Stiamo lavorando sui nuovi per inserirli e fare in modo che abbiano un impatto, per questo siamo sereni».

