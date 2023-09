La situazione in casa Salernitana se nel caso i granata dovessero perdere all’Arechi contro l’Inter. Ribery pronto a subentrare

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è tensione in casa Salernitana soprattutto per quanto concerne la panchina granata occupata da Sousa.

Se nel caso l’Inter dovesse vincere l’ex mister viola potrebbe essere sollevato dall’incarico. Al suo posto potrebbe arrivare addirittura Ribery.

L’articolo Salernitana Inter, Ribery pronto a sostituire Sousa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG