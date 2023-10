Le parole di Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa

Filippo Inzaghi ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Salernitana.

SALVEZZA – «Noi dobbiamo ripartire dalla reazione che abbiamo avuto, nelle ultime settimane non si era visto quel cuore. Il secondo gol del Cagliari avrebbe ammazzato la migliore delle squadre, noi invece abbiamo pareggiato e c’è stata una occasione clamorosa per vincerla a 30 secondi dalla fine. Ho visto il gruppo allenarsi bene giorno dopo giorno, credo che pensare positivo potrebbe essere determinante. Il pubblico è fantastico, lo stadio è straordinario, il presidente si è detto pronto ad investire. Basta pessimismo. Sono sicuro che faremo una grande partita e proveremo a vincerla, voglio lo stesso atteggiamento in ogni campo. Portiere? Non ho ancora deciso. Sono arrivato da poco e un nuovo allenatore ha bisogno di tempo per stabilire le gerarchie. Costil si è fatto trovare pronto, dopo la coppa Italia avrò le idee più chiare. Non mi interessa quanto era stato stabilito prima: la tv ti dà un’idea, poi dal vivo è altra cosa. Va guadagnato tutto sul campo, a me nessuno ha mai regalato nulla. Se si dà il 120% non ci sono preclusioni nei confronti di nessuno».

