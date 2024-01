Salernitana-Juventus: match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Salernitana-Juventus: valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

La Juve parte bene, con un Yldiz ancora ispirato e il controllo del gioco in mano. La Salernitana però riesce a creare una chance con Sambia, trovando uno Sczczesny ottimo in chiusura. Sulle palle alte i bianconeri dominano, con una doppia occasione per Danilo e McKennie in cui lavora bene Costil e la difesa amaranto. I padroni di casa però tengono botta, provando anche qualche sortita offensiva, senza però causare troppi problemi al portiere bianconero. Nel finale però la Salerntiana trova il gol: al 39′ palla in profondità per Sambia, marcato malamente da Kostic, passaggio a Tcahouna che serve Maggiore che arriva dalle retrovie e calcia con potenza nell’angolo.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

