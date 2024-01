Il centravanti austriaco non sembra riuscire a trovare continuità di rendimento e sembra risentire forse troppo di ciò.

Marko Arnautovic ieri contro l’Hellas Verona è stato il peggiore in campo e la critica oggi lo sta massacrando: l’austriaco sta rendendo al di sotto delle aspettative nonostante abbia mostrato di avere le qualità soprattutto tecniche per poter dire la sua ad alti livelli. L’attaccante prima del match di ieri tra l’altro era reduce da gare piuttosto convincenti ma contro gli scaligeri c’è stato un deciso passo indietro.

Il commento

L’inviato di Sky Sport a seguito dell’Inter Andrea Paventi ha commentato così la prova dell’ex Bologna. “Dopo l’ultima vittoria a San Siro, con l’assist per Barella e le sue parole, si pensava ci potesse essere un passaggio in questa stagione e una conferma sembrava arrivata dal gol di Marassi. Ieri sono arrivati i suoi sorrisi sarcastici, si è reso conto di aver perso quella palla che ha portato al pari dei gialloblù, si è reso conto che non era l’impatto che voleva”.

Marko Arnautovic

Il sentimento

“Ha cercato di essere protagonista ma senza lucidità e tranquillità. Di solito ha guizzi di livello superiore, in questo momento sta sentendo il peso del momento negativo e dovrò essere bravo a gestirlo Inzaghi perché in questo momento il rendimento di Lautaro e Thuram non rende facile all’allenatore. Non è riuscito a sfruttare la situazione ed è stato l’uomo in meno dell’Inter”.

