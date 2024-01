Il difensore centrale tedesco sta stupendo tutti in positivo ed il suo rendimento potrebbe cambiare i piani sul mercato.

L’Inter non ha budget per il mercato invernale e quindi molto probabilmente se il Lille accetterà l’offerta della Juventus per Tiago Djaló i nerazzurri non potranno fare nulla.

La beffa

Il difensore portoghese è un obiettivo comune ma i nerazzurri avevano fiutato l’affare a zero: il contratto col Lille scade alla fine di questa stagione ma chiaramente il club francese spera di cederlo in questo mese per ricavare qualcosa. La Juventus sembrerebbe pronta a mettere sul piatto 3 milioni di euro; Marotta e Asuilio avevano l’accordo col giocatore per un trasferimento a parametro zero. Se il Lille accetterà l’offerta, Giuntoli andrà a trattare col lusitano che difficilmente rifiuterà le avances bianconere: il club francese infatti, conscio della volontà del giocatore di non rinnovare, probabilmente non lo farebbe giocare fino alla scadenza del contratto in caso di permanenza.

Allegri Massimiliano

La decisione dei nerazzurri

L’Inter ha deciso di non rilanciare anche a causa dell’esplosione di Yann Bisseck, lo sostiene FcInterNews. Tutti erano convinti delle qualità del giocatore ma si pensava ci fosse voluto più tempo per far sì che le mostrasse: il tedesco invece ha sfruttato bene le chance che gli sono state concesse per via dei numerosi infortuni che hanno colpito i compagni di reparto e ora è considerato una risorsa molto importante sebbene non sia un titolare.

L’articolo L’Inter non rilancia per Tiago Djaló, merito anche di Bisseck proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG