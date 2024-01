Il Presidente della Salernitana Danilo Iervolino shock sulla classe arbitrale: «La storia li ricorderà come i peggiori del calcio italiano»

Il Presidente della Salernitana Danilo Iervolino è autore di un durissimo sfogo a La Repubblica.

LE PAROLE – «Chiediamo a gran voce le dimissioni del designatore Rocchi. Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare e sostituzione totale di questi arbitri. L’atteggiamento degli arbitri è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita successiva. La storia li ricorderà come i peggiori del calcio italiano. Ora è tardi. Scontro totale, noi non vogliamo più questi arbitri. Stiamo valutando anche una causa per danni».

