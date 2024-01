Jesse Lingard è senza squadra: il calciatore inglese, ex Manchester United, licenzia il suo agente e cerca un club

Dopo la deludente scorsa stagione con il Nottingham Forest, Jesse Lingard è ancora alla ricerca di una squadra. L’ex Manchester United, obiettivo anche della Juventus in passato, già in estate si era messo a disposizione sia in Inghilterra che all’estero, dove era stato vicino all’Al Ittifaq.

A gennaio il calciatore è ancora svincolato e allora, e secondo quanto riportato dal Sun, ha deciso di licenziare il suo manager e mettersi in prima persona alla ricerca di un’altra squadra.

