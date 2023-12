Salernitana Milan, emergenza a centrocampo: Pioli convocherà il Primavera classe 2003 Zeroli

Pioli corre ai ripari per l’emergenza a centrocampo dopo gli infortuni di Musah e Pobega.

Per la sfida contro la Salernitana, sarà convocato il classe 2005 Kevin Zeroli che potrebbe diventare il sesto giocatore Under 20 a esordire in questa stagione con il Milan.

