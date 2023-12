Salernitana Milan, i precedenti sorridono ai rossoneri: solo una sconfitta nelle ultime 8 sfide. Il dato

Manca sempre meno al prossimo match di Serie A tra Salernitana e Milan. Ecco i precedenti del match proposto da Opta.

STATISTICA – «La Salernitana ha vinto soltanto una delle otto sfide contro il Milan in Serie A TIM: quella per 4-3 in casa il 6 giugno 1948; due pareggi, compreso il più recente lo scorso 13 marzo, e cinque sconfitte completano il quadro».

