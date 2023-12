Salernitana Milan, rossoneri appena arrivati all’Arechi col proprio pullman: tutto pronto per il match. Calcio d’inizio alle 20:45

Tutto pronto per la sfida tra Salernitana e Milan che andrà in scena stasera all’Arechi di Salerno alle ore 20:45. Il match sarà valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Daniele Doveri.

I rossoneri hanno fatto il loro ingresso allo stadio, accompagnati dal proprio pullman. Non resta altro che aspettare le formazioni ufficiali che schiereranno Stefano Pioli e Pippo Inzaghi.

