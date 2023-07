Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato del progetto per la squadra campana. I dettagli

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato a margine dell’evento Il calcio di domani.

PAROLE – «Abbiamo chiara la visione e abbiamo imparato da chi l’ha fatto in maniera seria. Il percorso può essere medio-lungo ma è un percorso ed incide anche il modello culturale che vogliamo imprimere, un rapporto osmotico all’interno dell’elemento scolastico. Il calcio è cambiato per la forte innovazione digitale, che incide anche nello scouting. L’obiettivo è creare un osmosi tra società e la parte dell’educazione del ragazzo tra i 10 e 17 anni. Non c’è solo la parte di campo ma anche l’aspetto culturale. Noi abbiamo le idee chiare, siamo alle battute iniziali, anche l’avvocato Fimmanò è coinvolto con le infrastrutture e incideremo con il centro sportivo. Siamo in una città meravigliosa ma che ha visto poco sport in tema di infrastrutture. Quello della Curva Nord è l’elemento finale di una scarsissima attenzione ai modelli dello sport come evoluzione della persona. Siamo partiti con investimenti importanti economicamente, abbiamo più di 70 persone che vi lavorano, abbiamo coperto tutte le squadre dall’Under 10 alla Primavera. È un percorso faticoso all’inizio ma che ci porterà tante soddisfazioni. Poi abbiamo Paulo Sousa che è fonte di ispirazione. L’attenzione rimarrà sempre molto alta».

