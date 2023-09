Non si placano le voci attorno a Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, che non è rientrato nel club dopo la chiamata col Senegal

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante è rimasto in Francia per motivi personali anche se ci sarebbero dubbi a riguardo e potrebbe anche centrare il ‘no’ al Wolverhampton degli ultimi giorni di mercato. Intanto Iervolino chiede un incontro per cercare di chiarire la posizione e la situazione. Una situazione che non aiuta la società e tantomeno il giocatore in vista della Coppa d’Africa nei primi mesi del 2024.

