L’allenatore della Salernitana, Davide Nicola parla dell’Inter prossima avversaria in Serie A, ecco le sue parole.

Sono queste le parole del tecnico della Salernitana, Davide Nicola che parla dell’Inter prossima avversaria in campionato, ecco le parole in conferenza stampa: “Conosciamo la caratura degli avversari, ma abbiamo anche le nostre consapevolezze, dovremo essere concentrati, essere alti in alcuni momenti e bassi in altri, quello che mi auguro più di tutto è che i ragazzi sappiano riconoscere i vari momenti della partita, anche perché saremo in una fantastica cornice di pubblico sarà difficile anche farsi sentire“.

Conclude così: “L’Inter è fortissima nell’interpretazione tattica nelle varie zone del campo, per me è la più forte e la più completa allo stesso livello, minimo, di Milan e Napoli, so che per alcuni di noi sarà la prima volta, ma la crescita di un gruppo così come del singolo, passa anche per partite di questo rango“.

