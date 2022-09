Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Empoli

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni:

«Per me tutti i punti sono guadagnati. Abbiamo avuto due giorni per prepararla e i ragazzi sono stati bravi in questo. Siamo stati un po’ lenti nella prima frazione, ma abbiamo fatto meglio nella ripresa. Peccato aver subito il gol nel nostro momento migliore. Potevamo fare noi il 3-1, ma il calcio è questo. Siamo contenti dei ragazzi che abbiamo a disposizione e finalmente è finito il mercato. Dobbiamo diventare squadra e per me è importante che la squadra provi a giocare come ha fatto. Piatek? Ho attaccanti che possono giocare tutti assieme».

