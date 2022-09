Le parole di Davide Nicola in conferenza stampa in vista della partita tra Salernitana e Lecce: «Possiamo migliorare»

Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Salernitana contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

PARTITA CON LA JUVE – «Siamo reduci da un’ottima prova a Torino, ma possiamo sempre migliorare. E’ importante non accontentarsi, attualmente stiamo lavorando sull’interpretazione delle ripartenze. Nel calcio è vietato gestire. Vogliamo essere noi ad essere artefici del nostro destino e costruirci il risultato tramite la produzione del gioco».

ARBITRI – «Parlare di queste cose sarebbe tempo perso. Ciò che conta è aver resettato tutto. Se rigiocherei la gara contro la Juve? Sarà un piacere affrontarli a ritorno».

LECCE – «Il Lecce è una squadra molto organizzata, non a caso è riuscita a fermare una squadra molto in forma come il Napoli. Proverà a chiudersi per ripartire velocemente, alzando il baricentro, perciò noi dovremo aggredire i loro giocatori».

FATTORE CAMPO – «Giocare in casa o in trasferta conto poco: ciò che m’interessa è che la squadra abbia il desiderio di confrontarsi con tutte le squadre. Per un primo bilancio aspetterei la gara di domani. Sicuramente la possibilità di potersela giocare con tutti aumenta l’autostima, ma abbiamo affrontato solamente sei squadre. Sarà importante arrivare nel miglior modo possibile alla sosta per il Mondiale».

SINGOLI – «Gyomber sta bene, ma anche Pirola è pronto. Nella rosa ho tanti difensori che possono ricoprire svariati ruoli, Daniliuc su tutti. Non a caso a Bologna ha giocato come braccetto Mazzocchi per buona parte della gara. A volte le scelte sono determinate anche dall’avversario. In attacco non parlerei di ‘abbondanza’. Abbiamo 5 giocatori per due ruoli vista l’assenza di Ribery grazie ad un mercato fatto con criterio. In partita due partono titolare e due subentrano, ma si può essere decisivi anche entrando all’89’. Mazzocchi sta bene ed è concentrato. Deve continuare così, ma come tutti ha margini di miglioramento».

