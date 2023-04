Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha parlato a DAZN al termine della partita pareggiata oggi contro il Napoli

PAROLE – «Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, fino alla fine. Mi spiace per il Napoli che ha fatto una grande stagione ma sono troppo contento per i tifosi della Salernitana. Abbiamo lavorato tantissimo fino alla fine. La mia miglior partita da quando sono qui? Non lo so. Abbiamo fatto tutti una bella partita. Dia ha fatto un ‘golazo’, il pareggio è meritato».

