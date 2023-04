Dopo il pareggio contro la Salernitana di oggi, il Napoli non ha ancora vinto aritmeticamente lo scudetto. Ecco le nuove combinazioni

Se la Juve non vince stasera

Il Napoli vincerebbe lo scudetto mercoledì in caso di una non vittoria della Lazio, senza neanche scendere in campo. Se invece la Lazio dovesse vincere mercoledì, basterebbe un pareggio degli azzurri giovedì sera a Udine.

Se la Juve vince stasera

E la Juve dovesse vincere anche mercoledì, il Napoli dovrebbe vincere contro l’Udinese. Se la Lazio dovesse vincere mercoledì e la Juventus no, allora al Napoli basterebbe un punto.

