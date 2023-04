Dopo il pareggio di oggi tra Napoli e Salernitana, gli azzurri non hanno ancora vinto il campionato. I tifosi tornano a casa

Dopo il pareggio di oggi tra Napoli e Salernitana, gli azzurri non hanno ancora vinto il campionato e dovranno aspettare perlomeno la prossima giornata del campionato di Serie A, in cui la squadra di Luciano Spalletti affronterà in trasferta l’Udinese, per festeggiare.

Festa rinviata. I tifosi tornano a casa #Napoli pic.twitter.com/yVGxhSHAcv — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) April 30, 2023

I tifosi del Napoli, dunque, dopo aver preparato nei giorni scorsi eventi, festeggiamenti e caroselli, sono costretti a tornare nelle proprie case senza celebrare totalmente il terzo scudetto della loro storia.

