Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha parlato così dopo il pareggio dei granata contro l’Udinese: le dichiarazioni

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 con l’Udinese.

LE PAROLE – «L’atteggiamento è stato buono, un peccato non essere riusciti a fare anche il secondo. Ma questo dobbiamo fare tutte le partite, lavoriamo per vincere ogni gara difficile come quella di oggi, contro una buona squadra come l’Udinese, sempre complicata da riuscire a leggere. Futuro? Mi sento bene, mi sento giovane, con la voglia di continuare a crescere e di fare qualcosa di straordinario in questa parte della mia carriera».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG