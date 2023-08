Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato così dopo il pareggio dei granata contro l’Udinese: le dichiarazioni

Paulo Sousa ha così parlato a Dazn dopo il pareggio tra la sua Salernitana e l’Udinese.

LE PAROLE – «Abbiamo cercato negli ultimi 20 minuti di andarla a rimontare, questa è la bravura dei nostri ragazzi. Ci crediamo, lavoriamo sempre. Abbiamo sofferto tantissimo nel primo tempo, abbiamo dato all’Udinese troppo spazio per poter costruire. Ci hanno messo dietro, ma abbiamo cercato di migliorare. Poi abbiamo avanzato Candreva e abbiamo stabilizzato la squadra. Quando stavamo crescendo abbiamo sofferto per il loro gol. Avevamo bisogno di freschezza e l’entrata di Bradaric ci ha dato molta profondità, con la capacità di Augustin di dare pausa al gioco per avanzare ulteriormente. Abbiamo cercato di vincere alla fine e abbiamo perso due punti».

