Piatek, attaccante della Salernitana, non vede l’ora di scendere in campo nei prossimi Mondiali in Qatar

Dell’ampia schiera di giocatori della Polonia che giocano in Italia, quello a essersi messo in evidenza nell’ultimo test pre-Mondiale è stato Piatek, in forza alla Salernitana. É lui ad avere firmato la rete che a 5 minuti dal termine ha deciso la sfida con il Cile.

Complessivamente, dei 10 che tra Serie A e Serie B fanno parte della lista dei 26 stilata dal Ct Michniewicz, sono scesi in campo nella formazione dei titolari in 5: Skorupski, Kiwior, Glik, Zurkowski e Milik (Piatek ha preso il posto proprio di lui).

L'articolo Salernitana, Piatek è pronto per Qatar 2022 proviene da Calcio News 24.

