Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Sono molto contento della città, della tifoseria, della società, del direttore sportivo e dei suoi collaboratori. Ora penso esclusivamente al Sassuolo, a fine stagione parleremo di futuro. Era questo l’accordo preso già a febbraio al momento della firma.Io amo il calcio, ho una passione pazzesca e questo sport mi ha dato tranquillità economica, famiglia e tante emozioni. Sia da calciatore, sia come allenatore. Anche per questo voglio dare il massimo di me stesso a questa società che, nei fatti, sta dimostrando di voler crescere e fare cose importanti. Vorrei lasciare in eredità alla Salernitana qualcosa di bello. Iervolino viene da un mondo completamente diverso e vuole incidere, ha il diritto di farlo. Ha bisogno anche lui di adattarsi a questo mondo, lavorando piano piano per un cambiamento. Non è facile e non è per tutti esporsi, va apprezzato. Privatamente gli ho detto che chi mette i soldi merita rispetto e va ascoltato. Sempre».

