Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa contro l’Empoli.

PAROLE – «La squadra è cresciuta a livello di costruzione, ma non basta. Abbiamo avuto spazio, ma siamo stati lenti, abbiamo concesso troppo all’avversario. Abbiamo cercato di dare continuità al nostro gioco, ma non ci siamo riusciti. Credo che abbiamo fatto tutti male in questa partita. Abbiamo fatto delle cose straordinarie, possiamo farle. L’aspetto mentale condiziona, la vittoria ti vincola, abbiamo migliorato tantissimo rispetto alla stagione scorsa, soprattutto in fase di costruzione. Dobbiamo continuare a credere, avere continuità. Noi sappiamo benissimo che all’interno del gruppo diverse cose possono incidere. Credo che dobbiamo essere più noi stessi, dobbiamo crederci, già sabato dobbiamo fare meglio».

