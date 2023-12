Rumors clamorosi di mercato emergono nelle ultime ore riguardo i nerazzurri: i dirigenti potrebbero tornare sul mercato nonostante si dicesse il contrario.

L’Inter è in testa alla classifica del campionato e viene ritenuta da molti la rosa più forte della Serie A: i dirigenti sono convinti di aver allestito un organico di livello che può raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

Problemi

Marotta e Ausilio non vorrebbero intervenire nel mercato di gennaio, anche perché non c’è budget; ci sono però da considerare 2 aspetti. Arnautovic ed Alexis Sanchez non stanno rendendo per come ci si aspettava ed ogni qualvolta si debba far risposare Lautaro Martinez e Thuram la differenza si nota. Ci sarebbe quindi l’esigenza di avere in rosa un quinto attaccante; ma non solo, Cuadrado, come emerso nelle ultime ore, non è guarito dalla tendinite e non può dare le adeguate garanzie.

Piero Ausilio

Voce clamorosa

Secondo Libero la Salernitana vorrebbe acquistare Sensi, centrocampista che i nerazzurri ritengono ormai fuori dal progetto. Mancano ancora 6 mesi alla scadenza del suo contratto che certamente non verrà rinnovato ma l’Inter non lo regalerà. La soluzione per accontentare tutti sarebbe uno scambio di prestiti semestrali che vedrebbe coinvolto l’attaccante Boulaye Dia. Il senegalese non sta ripetendo la fantastica stagione dell’anno scorso che lo vide chiudere addirittura terzo nella classifica marcatori dietro solo ad Osimhen e Lautaro Martinez. L’ex Villarreal è stato corteggiato da un club inglese la scorsa estate a mercato quasi chiuso e ha mal digerito il rifiuto dei granata di accettare l’offerta; insomma sembra essere rimasto controvoglia.

L’articolo Salernitana su Sensi: ecco cosa chiederebbe l’Inter in cambio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG