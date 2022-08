Antonio Candreva si è subito unito al gruppo della Salernitana per il suo primo allenamento: l’esterno è al suo primo giorno a Salerno

Antonio Candreva è atterrato alle 14.56 all’aeroporto di Napoli. Ad attenderlo c’è lo staff della Salernitana, che accompagnerà l’ormai ex calciatore della Sampdoria nel capoluogo campano. Verso le 16.40 è arrivato Salerno per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.

L’esterno classe ’87 si trasferirà alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Per lui un contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2025, con rinnovo in caso di salvezza.

L’articolo Salernitana: UFFICIALE l’arrivo di Candreva proviene da Calcio News 24.

