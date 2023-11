Appuntamento a Salisburgo per la sfida che vedrà impegnata stasera l’Inter, match valevole per i gironi di UEFA Champions League: ecco la live

Per la gara di Champions League, oggi 8 novembre alle 21:00, il match valevole per i gironi di Champions League tra Inter e Salisburgo. Ecco la cronaca live della partita.

SALISBURGO INTER, LA CRONACA LIVE

46′ CAMBIO PER IL SALISBURGO: Dentro Gourna Douath, fuori Ulmer.

46′ CAMBIO PER L’INTER: Dentro De Vrij, fuori Bisseck

E’ COMINCIATO IL SECONDO TEMPO DI SALISBURGO INTER

FINE PRIMO TEMPO: SALISBURGO-INTER 0-0

46′ CALHANOGLU! Conclusione da lontano del centrocampista, nessun problema per Schlager

DUE MINUTI DI RECUPERO

43′ OCCASIONE INTER: Andato via Thuram sulla sinistra servendo Sanchez spalle alla porta. Il cileno vede Frattesi che tenta il tiro. Palla alta sopra la traversa.

41′ Partita ora molto equilibrata dopo l’inizio forte del Salisburgo: l’Inter regge e prova a puntare sulle fasce laterali con Carlos Augusto motore delle azioni sulle fasce.

39′ Primo calcio d’angolo per l’Inter. Occasione molto importante.

37′ Calhanoglu alza il ritmo dell’Inter che ora sta venendo fuori dalla sua metacampo.

36′ OCCASIONE INTER! Cross in mezzo con Bastoni che prende di testa il pallone: conclusione di poco fuori

33′ BISSECK! Tenta il rasoterra per il primo tiro in porta dell’Inter, ma il portiere di casa blocca.

32′ ERRORE CLAMOROSO DELL’INTER: Pallone regalato da Mkhitaryan con Sommer praticamente fuori dai pali, Konaté tenta il pallonetto all’improvviso a centrocampo, ma la palla finisce fuori

30′ ANCORA CAPALDO! Pallone in mezzo con Gloukh pericoloso, ma Sommer ancora una volta esce senza problemi a sventrare la minaccia

29′ AMMONIZIONE BISSECK: Fallo ai danni di Ulmer e giallo per l’interista

28′ OCCASIONE SALISBURGO: Ulmer tenta un cross velenoso, Sommer riesce a deviare in fallo laterale

27′ Attualmente Thuram non in partita anche per i pochi palloni serviti.

25′ SUCIC! Il giocatore del Salisburgo prova una conclusione che Sommer blocca senza problemi dopo una deviazione.

23′ OCCASIONE INTER: Ripartenza nerazzurra con Mkhiktaryan a tentare la conclusione, ma essa viene respinta da un difensore

21′ Capaldo riesce a guadagnare un calcio d’angolo dopo un mezzo errore dell’Inter con Carlos Augusto. Angolo per un Salisburgo totalmente in avanti.

18′ Fallo di Bisseck dopo aver sprecato un contropiede. Punizione Salisburgo.

17′ L’Inter prova a venire fuori con Acerbi e Bastoni ad alzare il baricentro della difesa

16′ Ennesimo errore di Simic che spreca l’ennesimo pallone promettente del Salisburgo. Nonostante ciò i padroni di casa sono sempre in attacco.

14′ OCCASIONE SALISBURGO: Tenta la conclusione Bidstrup al limite dell’area, ma la palla finisce alta sopra la traversa

13′ Simic tenta di essere pericoloso, ma la difesa interista si dimostra attenta e sventa un possibile pericolo.

12′ L’Inter prova a costruire cercando di puntare sulla solidità del suo centrocampo.

10 Punizione Inter. Fallo ai danni di Darmian nella sua metacampo

6′ OCCASIONE SALISBURGO: Un difensore centrale del Salisburgo è andato avanti, marcatura un po’ fragile di Acerbi con Simic pericoloso, ma Sommer blocca senza problemi.

4′ L’Inter prova a mettere un po’ di pressione con Thuram e Sanchez, il Salisburgo si sta dimostrando abbastanza ordinato.

1′ Subito l’Inter in attacco con Carlos Augusto che tenta un cross, ma il portiere del Salisburgo blocca senza problemi

E’ COMINCIATA SALISBURGO INTER

SALISBURGO INTER, IL TABELLINO

SALISBURGO (4-4-2): 24 Schlager; 70 Dedic, 6 Baidoo, 31 Pavlovic, 17 Ulmer; 10 Sucic, 18 Bidstrup, 7 Capaldo, 30 Gloukh; 23 Simic, 19 Konaté. A disposizione: 1 Mantl, 41 Krumrey, 11 Fernando, 15 Diambou, 21 Ratkov, 27 Gourna-Douath, 32 Forson, 39 Morgalla, 45 Nene. Allenatore: Gerhard Struber.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco, 44 Stabile. Allenatore: Simone Inzaghi.

