Dopo la vittoria nell’amichevole tra Salisburgo e Inter, Hakan Calhanoglu ha detto la sua sulla prestazione dei nerazzurri

Ai microfoni ufficiali del club, il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu parla così a margine della vittoria nell’amichevole contro il Salisburgo:

PARTITA- «Ho visto bene la squadra. Abbiamo ancora 10 giorni per lavorare. Partita Abbiamo iniziato bene, poi il campo è diventato molto pesante. Non è stato facile, ma alla fine abbiamo vinto. Sicuramente abbiamo fatto degli errori che dovremo analizzare per il campionato».

CAMPIONATO- «Vogliamo cominciare subito bene in campionato per non ripetere gli errori dell’anno scorso. Siamo migliorati nel possesso palla e, anche se oggi abbiamo fatto qualche errore, nella fase difensiva. Dobbiamo migliorare nei calci d’angolo».

