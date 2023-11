Poche ore e poi sarà Salisburgo contro Inter: una vittoria in terra austriaca vale quasi 13 milioni per i nerazzurri

Poche ore e poi sarà Salisburgo contro Inter: una vittoria in terra austriaca vale quasi 13 milioni per i nerazzurri.

Come riportato da Tuttosport, infatti, con un successo la formazione di Inzaghi si garantirebbe 2,8 milioni per i tre punti e i 9,6 per la certezza di qualificarsi al prossimo turno.

