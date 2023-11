I nerazzurri cercano la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea con due turni di anticipo.

Quella di stasera alle 21 è la penultima partita dell’Inter prima della terza e ultima pausa delle nazionali del 2023. Inzaghi attua diverso turnover per non far stancare troppo alcuni titolari, solo da stanotte si penserà al Frosinone.

Molti cambi

I nerazzurri secondo Sky Sport dovrebbero cambiare ben 6 uomini rispetto alla gara vinta contro l’Atalanta: riposano Dumfries, Barella, Dimarco e Lautaro Martinez. La novità assoluta è rappresentata dal probabile esordio dal primo minuto di Bisseck, centrale tedesco che ha giocato pochissimi spezzoni finora in stagione: Inzaghi lo lancia per capire a che punto è il suo ambientamento. Il tedesco dovrà dimostrare di essere utile alla causa perché con l’infortunio di Pavard e le condizioni spesso non perfette di Cuadrado c’è emergenza sulla destra. L’esterno olandese è molto stanco e ieri non ha partecipato all’allenamento per cui il quinto a destra sarà Darmian. Chance importanti anche per Frattesi ed Alexis Sanchez, il Ninho Maravilla vorrà ripetere il goal dell’andata.

Davide Frattesi

Le novità

È stato convocato Arnautovic che ha risolto il problema muscolare e cercherà di giocare qualche minuto nel suo paese natale. In difesa verrà aggregato alla Prima Squadra il difensore della Primavera Giacomo Stabile. Il Salisburgo dovrebbe giocare con gli stessi 11 dell’andata terminata 2-1 per l’Inter; ecco le probabili formazioni.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Susic, Bidstrup, Gourna-Douat; Kjaergaard; Gloukh, Simic, All. Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Alexis Sanchez, Thuram. All. S. Inzaghi.

L’articolo Verso Salisburgo-Inter: tocca a Bisseck, oltre a lui altri 5 cambi per Inzaghi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG