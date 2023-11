Gerard Piqué, ex difensore e capitano del Barcellona, ha parlato dell’ultima vittoria dei blancos in Champions

Gerard Piqué, ex difensore e capitano del Barcellona, ha parlato El Món a RAC 1.

PAROLE – «Real Madrid? È una squadra che non trasmette, ma arriverà al momento decisivo della Champions League e sarà in lotta per tutti i titoli. Hanno vinto più di chiunque altro in Europa, ma il nostro modo di essere e di pensare fa sì che quando vinciamo venga ricordato per sempre. In Europa ricordano il Barça di Pep come la migliore squadra della storia recente. L’ultima Champions League del Real Madrid è stata un miracolo e nessuno se lo ricorda. Non sono stati superiori in nessun confronto, e per loro è stato solo un’altra coppa».

