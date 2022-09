Davide Calabria risponde così sui social dopo il pareggio del suo Milan a Salisburgo. Il post del capitano – FOTO

Davide Calabria risponde così sui social dopo il pareggio del suo Milan contro il Salisburgo. Il post del capitano in merito ad una polemica dopo la sua sostituzione nella ripresa: «Sono e siamo amareggiati per la gara di ieri. La reazione a caldo era per la prestazione e non certo per altro, non creiamo polemica dove non esiste. È stato un pareggio contro una buona squadra.

Consapevoli di poter far meglio ma fiduciosi del nostro potenziale. Subito con la testa alla prossima gara, carichi e uniti come sempre, avanti».

