Salisburgo Milan, Panucci: «È una gara tosta». Le dichiarazioni dell’ex difensore ai microfoni di Infinity+

Christian Panucci parla così nel pre partita del match tra Salisburgo e Milan. Le sue parole ai microfoni di Infinity+.

«Affrontano una squadra frizzante con due giornate in più in campionato, in Italia abbiamo 3 partite in una settimana. Il Milan deve stare attento. Pioli ha detto di avere una squadra pronta per l’Europa, ci auguriamo che possa iniziare col piede giusto ma è una gara tosta.»

