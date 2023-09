Il direttore sportivo del Salisburgo, Bernhard Seonbuchner, dice la sua sul girone di Champions in cui sfiderà l’Inter

Intervenuto al termine dei sorteggi dei gironi di Champions League, il direttore sportivo del Salisburgo, Bernhard Seonbuchner, si è espresso così ai microfoni del canale ufficiale della squadra. Il club austriaco sfiderà anche l’Inter, oltre a Benfica e Real Sociedad.

LE PAROLE – «Questa è la Champions League, un torneo in cui giocano le migliori d’Europa. Dobbiamo partire dal presupposto che non sarà facile, è un girone ambizioso, dato che affrontiamo squadre davvero top. Vogliamo giocare nuovamente con il nostro stile di gioco in queste partite, in casa si spera davanti a uno stadio sempre pieno. Con il miglior supporto possibile, puntiamo a essere in Europa la prossima primavera. È una grande sfida, ma crediamo di potercela fare».

