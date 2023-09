Il telecronista Riccardo Trevisani si è espresso sul sorteggio di Champions League e sul voltafaccia di Romelu Lukaku.

Riccardo Trevisani a SportMediaset ha parlato di Champions League ma non solo; ecco le sue dichiarazioni. “Girone molto buono per Inter e Lazio, per il Napoli un filo meno perché il Real Madrid incute sempre, al Milan ha detto proprio male”.

Romelu Lukaku-Malick Thiaw

“L’Inter è testa di serie di prima fascia rispetto al Benfica, il Benfica arrivava da una stagione super e l’Inter ha vinto quasi senza faticare. Per l’Inter molto molto bene. Su Lukaku è bello che anziché dargli dell’untore ad uno che ti ha tradito, non risposto al telefono, andato via, fatto perdere Dzeko, Marotta con grande classe dice quello che pensa, così come Inzaghi. Cosa bella per non sovraccaricare il clima per Inter-Roma, non è il massimo della tranquillità per il giocatore“.

