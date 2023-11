L’allenatore del Salisburgo Gerhard Struber sottolinea la grande maturità dei nerazzurri.

Gerhard Struber ha parlato in conferenza stampa della sconfitta subita per mano dell’Inter. “La sconfitta fa male, è maturata con un rigore. Abbiamo investito molto in questa partita e siamo riusciti anche a mettere in campo i temi tattici che avevamo preparato”.

“Giochiamo con una squadra che ha molta esperienza e riesce a mantenere la calma anche sotto pressione, ha un livello di maturità non paragonabile al nostro. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei, ma dobbiamo anche accettare di aver perso questa partita. Nel secondo tempo sono entrati giocatori come Lautaro e Barella, valore aggiunto particolare. L’Inter ha avuto bisogno di un rigore per vincere questa partita. E’ anche un problema di maturità, loro lo sono più di noi, oltre che di scelte quando si entra negli ultimi metri. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e chiedere prestazioni di arbitri che siano all’altezza. Il livello di maturità della mia squadra non è comparabile a quello dell’Inter, contro squadre del genere bisogna che tutto funzioni perfettamente e che ci sia anche una prestazione dell’arbitro all’altezza. Ci troviamo su una strada di sviluppo e dobbiamo continuare così”.

“Sì, la fortuna non è stata dalla nostra parte. Ci sarebbe potuto stare il rigore. Non ci ho pensato molto, ma sarebbe andata diversamente. Andando in vantaggio avremmo potuto moltiplicare le forze, ma non voglio dire di più su questo tema”.

