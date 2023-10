Il tecnico del Salisburgo Gerhard Struber è consapevole che la sua squadra non attraversa un buon momento.

Il Salisburgo arriva male al match di dopodomani pomeriggio a San Siro contro l’Inter. Gli austriaci hanno perso contro il Lask nonostante giocassero in casa e sono stati fischiati dai propri tifosi; in classifica si trovano al secondo posto con però già 4 punti di distacco dallo Sturm Graz capolista.

L’allenatore

Gerhard Struber ha parlato anche del match di martedì pomeriggio contro l’Inter al sito ufficiale del Salisburgo; ecco le sue parole. “Dobbiamo mostrare un volto diverso per girare la gara dalla nostra parte. Ieri ci è mancato il fuoco per farcela nei cruciali della gara. I fischi dei tifosi? Se non metti in campo l’agonismo potresti ricevere dei fischi. Abbiamo contribuito molto a questo“.

Il prossimo match

“L’Inter? Dobbiamo tutti mettere in discussione una prestazione del genere e guardare comunque con ansia alla partita che verrà. Questa è la Champions League, è qualcosa di molto speciale. Dobbiamo mostrare un volto diverso. Dobbiamo ricordare noi stessi che ciò che ci rende forti è l’elevata aggressività e intensità, dobbiamo dimostrarlo. Allora anche a Milano potremo dare fastidio ai nostri avversari“. La classifica del girone vede Real Sociedad ed Inter mappiate in vetta a 4 punti, subito dietro c’è proprio il Salisburgo a 3 ed ultimo il Benfica a 0. Gli austriaci giocheranno 2 gare consecutive contro i nerazzurri visto che l’8 novembre ci sarà il secondo scontro diretto in Austria.

L’articolo Salisburgo, Struber: “Se giochiamo con intensità e aggressività possiamo far bene anche contro l’Inter” proviene da Notizie Inter.

