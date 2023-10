Antonio Conte, ex tecnico nerazzurro, è attualmente nel mirino di molti club, tra cui spicca il Manchester United

E’ molto ambito l’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte. Sulle sue tracce, infatti, non ci sarebbe solo il Napoli, ma anche il Manchester United.

Cme riporta il Sun, Conte sarebbe uno dei possibili nomi indicati per la panchina in caso di esonero di Ten Hag, attuale allenatore. Dall’Inghilterra però la sensazione è che sia un discorso non per la stagione in corso, ma la prossima.

