L’allenatore del Salisburgo Gerhard Struber ha presentato la gara di Champions League di domani sera contro gli uomini di Inzaghi.

Gerhard Struber ha le idee piuttosto chiare su cosa devono fare i suoi domani contro l’Inter; ecco le sue parole in conferenza stampa. “Dobbiamo agire in un modo aperto e cercare di mettere in difficoltà l’Inter”.

La ricetta

“Se agiamo nel modo sbarazzino con cui abbiamo giocato a San Siro, possiamo mettere in difficoltà anche giocatori molto esperti come quelli dell’Inter. Questa è l’indicazione da trarre dall’andata. Devono funzionare tantissime cose perché si riesca a portare punti a casa, cercheremo di puntare su ciò che può mettere in difficoltà l’Inter. Giocatori come Barella e Calhanoglu hanno grande tecnica, se si riesce a togliergli modo di sviluppare le loro qualità è un grande vantaggio. Molto importante sarà anche approfittare del supporto dei nostri tifosi. Bisognerà essere coraggiosi e proattivi, provando a giocare bene, senza però perdere equilibrio. Bisogna pensare che le partite durano più di 90′, quindi dobbiamo essere intelligenti”.

Marko Arnautovic

Differenza di prestazione rispetto alle altre competizioni

“Le partite in Champions sono particolari, soprattutto per una squadra così giovane come la nostra. Sono sfide che portano i giocatori a pensare più rapidamente, ad aumentare le proprie prestazioni”.

Il ritorno di Arnautovic

“Noi ci adattiamo al gioco dell’Inter, che ha grande potere in attacco anche con gli altri calciatori. Lui ha caratteristiche diverse, in possesso del pallone è difficile da attaccare. Nell’Austria ha sempre avuto un ruolo particolare, sono contento sia tornato a disposizione di Inzaghi”.

Sui nerazzurri

“Potrei nominare tanti singoli, c’è grande qualità nell’Inter. I due attaccanti sono molto forti e pericolosi quando hanno palla, non dovremo concedergli tempo e spazio. Dobbiamo comunque pensare a noi, alla nostra capacità di cambiare ritmo e giocare in ripartenza. Se riusciremo a rimanere concentrati, forse potremo riuscire a portare a casa punti”.

