Matteo Salvini, presente a Porta a Porta per ricordare Silvio Berlusconi, ha parlato di Milan e della rivoluzione in atto sul mercato:

«Via Maldini, via Ibra, via Tonali. Non penso che Berlusconi sarebbe stato felice per i loro addii. Ho parlato con Berlusconi fino alla sera prima della sua morte, la sera in cui l’Inter ha perso la Champions»

