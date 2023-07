Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, ha parlato in merito al nuovo stadio del Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni riportate da L’Unione Sarda

PAROLE – «Sto già lavorando per mediare tra Comune e Regione perché per me servono stadi nuovi in tutta Italia. Cagliari ha una squadra eccezionale, merita uno stadio nuovo, moderno e penso che l’accordo tra Comune, Regione e proprietà si possa trovare, credo che la soluzione sia a portata di mano».

