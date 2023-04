Le parole del Ministro Matteo Salvini (Lega) sulla semifinale di Champions League tra Milan e Inter a San Siro

Tramite l’ANSA Matteo Salvini ha voluto dire la sua opinione su quella che sarà la partita tra Inter e Milan in semifinale di Champions League.

LE PAROLE – «Sono rassegnato, lo so già che andrà l’Inter in finale di Champions League. All’andata andrò allo stadio con alcuni amici, mentre il ritorno lo guarderò da un’altra parte. Ma intanto sono convinto che in finale ci va l’Inter. Cosa farò in quel caso? Il giorno della finale mi leggerò un buon libro».

L’articolo Salvini su Inter-Milan: «Rassegnato. I nerazzurri andranno in finale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG