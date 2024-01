Salvini sullo stop del Decreto Crescita: «Contento di aver messo la parola fine». Le dichiarazioni del tifoso rossonero

Matteo Salvini a margine di una visita al Viola Park ha parlato dello stop del Decreto Crescita che ha sicuramente colpito anche il Milan. Ecco le parole del vicepremier, ministro per Infrastrutture e tifoso rossonero.

PAROLE – «Sono contento di aver messo la parola fine a quello che era un evidente pregiudizio ed una forma di concorrenza sleale ai vivai italiani, ai ragazzi e giocatori italiani. Siccome qualcuno sta passando queste settimane rimpiangendo il decreto crescita per pagare meno tasse su calciatori stranieri non sempre di eccelsa qualità, io penso che bisogna applicarsi a far crescere i giovani dei vivai italiani. Se devo pensare ad una agevolazione, ad uno sconto o un accompagnamento o ad un contributo preferisco farlo sui ragazzi che crescono nei nostri settori giovanili piuttosto che per andare a comprare improbabili terzini o attaccanti dall’altra parte del mondo, senza che lascino particolare traccia nella storia calcistica italiana».

