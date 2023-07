Samardzic chiama le big: «Udine ambiente ideale, ma voglio il massimo». Le parole del talento accostato anche alla Juve

A SPORT1, Lazar Samardzic ha parlato così del suo futuro. Le parole del gioiello dell’Udinese accostato anche alla Juve.

FUTURO – «Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita».

VLAHOVIC – «Se mi ha chiesto della Bundes per il Bayern? Non ancora, no. Dusan è un ragazzo molto tranquillo e divertente, ma non perde mai la concentrazione sulla sua performance. Non importa quanto possa divertirsi in allenamento, è sempre lì quando conta di più. In termini di calcio, è una macchina. In allenamento con la Nazionale ho potuto sperimentarlo da vicino. Ha mostrato di cosa è capace a Firenze e in un club ancora più grande con la Juventus. Non mi sorprende che sia associato a club come il Bayern. Se lo è guadagnato. In realtà ha tutto ciò di cui ha bisogno un grande attaccante: è alto, bravo nel gioco aereo, bravo nei contrasti e, soprattutto, gelido alla fine».

