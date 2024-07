La storia di Lazar Samardzic é un vero e proprio romanzo calcistico che ci parla di trattative, speranze e svolte inaspettate. A soli 22 anni, questo giovane centrocampista serbo, nato a Berlino, ha già vissuto esperienze professionali degne di un veterano. Dopo essere stato a un passo dall’Inter, aver suscitato l’interesse di Napoli e Juventus, ora sembra avvicinarsi a una nuova destinazione, stavolta vestendo la maglia del Milan. Un percorso tanto variegato quanto sorprendente che ci porta a riflettere sulla fluidità e imprevedibilità del mercato calcistico.

Trattativa Interrotta

La vicenda che ha visto protagonista Samardzic e l’Inter é stata una vera e propria saga dall’esito amaro per entrambe le parti. Nell’estate del 2023, l’Inter sembrava aver trovato nel talento serbo l’ingrediente mancante per rinforzare il proprio centrocampo. Tutto era pronto per l’arrivo del giocatore dall’Udinese: erano stati versati 4,5 milioni di euro come parte di un prestito oneroso, finanziati dalla vendita di Fabbian al club friulano. Il contratto prevedeva un obbligo di riscatto fissato a 16 milioni più ulteriori 2 milioni di bonus. Samardzic, atterrato a Milano l’9 agosto, sembrava destinato a indossare la maglia nerazzurra. Dopo aver superato le visite mediche, si é trovato coinvolto in un complesso intrigo relativo a commissioni e questioni contrattuali.

Lazar Samardzic

Disaccordo e Rinuncia

La trattativa, inizialmente marcata da un’intesa veloce, si é poi arenata a causa di disaccordi relativi alle commissioni dell’operazione e all’ingaggio del giocatore. Nonostante un incontro tra l’Inter e Mladen Samardzic, padre e tramite nelle trattative per Lazar, le richieste di modifica agli accordi precedentemente stabiliti con il mediatore Hannes Pimenta hanno portato a un netto rifiuto da parte della società. Il susseguirsi di questi eventi ha dato vita a uno stallo che, nel giro di qualche giorno, ha spinto l’Inter a recedere definitivamente dall’acquisto.

Una Nuova Sponda

Ora, la storia di Lazar Samardzic potrebbe prendere una direzione del tutto inaspettata. Il Milan, alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo ma con esigenze diverse rispetto a quelle che avrebbe soddisfatto Fofana del Monaco, ha messo gli occhi sul giovane serbo. Questo interesse dimostra come il mercato possa riservare sviluppi sorprendenti e come le qualità di Samardzic siano altamente considerate nonostante le vicissitudini incontrate.

La carriera di Lazar Samardzic si sta dimostrando sin qui un percorso entusiasmante, ricco di svolte inattese e di lezioni importanti sull’incertezza del destino professionale di un calciatore. I tifosi, sia dell’Inter che del Milan, aspettano con ansia di vedere quale sarà il prossimo capitolo nella carriera di questo giovane talento.

