I rossoneri apprezzano il gigante serbo ma stanno valutando anche il centrale spagnolo appena svincolatosi dai colchoneros.

Il Milan si trova ad affrontare una fase cruciale per quanto riguarda la propria campagna acquisti. Dopo aver messo a segno l’acquisto di Alvaro Morata in attacco, l’attenzione del club si è spostata verso la necessità di consolidare la difesa, con un interesse particolare rivolto verso la ricerca di un difensore centrale.

Mario Hermoso

La priorità

Tuttosport sottolinea come Strahinja Pavlovic del Salisburgo sia diventato il principale obiettivo del Milan per rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, la trattativa con il club austriaco non sembra ancora giunta a una conclusione, dato che persiste una distanza economica tra l’offerta e le richieste. Il Salisburgo valuta il giocatore 25 milioni di euro, mentre il Milan è arrivato a offrire 20 milioni comprensivi di bonus.

L’occasione

Mario Hermoso emerge come una valida alternativa a sorpresa per la difesa milanista. Il difensore spagnolo, svincolatosi dall’Atletico Madrid, rappresenterebbe infatti un’opzione economicamente più vantaggiosa. Attraverso l’intermediazione dell’agente Fifa Bozzo, lo stesso che ha assistito nelle trattative per Alvaro Morata, Hermoso è stato proposto al Milan. L’ex Atletico potrebbe accordarsi con i rossoneri per un ingaggio di 3,5 milioni più bonus per 3 anni, offrendo inoltre la possibilità di agire come vice di Theo Hernandez sul versante sinistro della difesa. Il difensore spagnolo è stato accostato prima all’Inter e poi al Napoli: ultimamente sembra vicino agli azzurri mentre i nerazzurri sembrerebbero averlo “scartato” per l’età non più giovanissima, 29 anni.

