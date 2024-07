Il club rossonero cerca di monetizzare il più possibile dalle uscite di alcuni giocatori che non rientrano nel progetto.

In Via Aldo Rossi, cuore pulsante delle operazioni del Milan, l’attenzione non è rivolta esclusivamente alle nuove acquisizioni ma anche alla strategia di mercato relativa ai giocatori in uscita. Tuttosport analizza le situazioni relative a Lorenzo Colombo, Luka Romero ed Alexis Saelemaekers.

Duello per il centravanti

Il primo, attaccante di prospettiva che dopo un’esperienza in prestito al Monza è tornato a far parte dell’organico milanista, è finito sul taccuino di diversi club. Empoli e Torino sono entrambi interessati alle qualità e alle potenzialità del giovane.

Lorenzo Colombo

L’esterno offensivo

In parallelo, si lavora anche per definire il futuro di Luka Romero: il Milan crede nel suo talento ma almeno per questa stagione non c’è spazio per lui in Prima Squadra. Il giocatore sembra essere destinato a un trasferimento temporaneo, con l’Alaves pronto ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto. Tale mossa è pensata per garantirgli maggiore continuità di gioco, un aspetto cruciale per il suo sviluppo e la progressione nella sua ancora giovane carriera.

In uscita

Un capitolo a parte merita la situazione di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo che il Milan intende cedere a titolo definitivo per monetizzare. Le ultime voci di mercato lo accostano al Leicester. La dirigenza rossonera potrebbe chiedere la stessa cifra che i rossoneri avevano pattuito col Bologna per il riscatto poi none esercitato e cioè poco meno di 10 milioni.

