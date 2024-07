I rossoneri hanno messo a segno il colpo in attacco: lo spagnolo sarà l’erede di Olivier Giroud ad uno costo non certo elevato.

L’approdo di Alvaro Morata al Milan è stato ed è tuttora un argomento di grande interesse, non solo per i tifosi della squadra ma anche per gli esperti del settore. Recentemente, Peppe Di Stefano, voce autorevole nel panorama giornalistico sportivo e in particolare per quanto riguarda il calcio italiano, ha condiviso le sue riflessioni in merito, durante un’intervento a Sky Sport.

La scelta

Un aspetto interessante riguarda la scelta dello spagnolo. Il giocatore aveva recentemente declinato un’offerta molto vantaggiosa proveniente dall’Arabia, a dimostrazione di come la destinazione e il progetto sportivo presentatogli dal Milan siano stati fattori determinanti nella sua decisione.

Zlatan Ibrahimović

Il lavoro dei rossoneri

La strategia di mercato adottata dal Milan si è rivelata vincente per vari fattori. Tra questi, l’influenza di Zlatan Ibrahimovic e dell’allenatore Paulo Fonseca hanno avuto un peso notevole.

Il parere

Di Stefano ha messo in evidenza l’ottimo affare fatto dal Milan nell’assicurarsi le prestazioni di Alvaro Morata a quel prezzo. La clausola rescissoria pagata, pari a 13 milioni di euro, è stata definita dal giornalista come un rapporto qualità-prezzo senza eguali nell’attuale mercato europeo. L’Atletico Madrid, se non fosse stato per questa clausola, avrebbe chiesto, secondo il collega, una cifra ben più alta, nell’ordine dei 35-40 milioni di euro, per cedere il giocatore spagnolo.

